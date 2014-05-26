На виборах мера Черкас перемогу здобув Сергій Одарич

Як повідомили в прес-службі Партії вільних демократів, про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів штабом партії. За цими даними, Сергій Одарич випереджає кандидата від ВО «Батьківщина» Анатолія Бондаренка майже на 20 тис. голосів. Третім йде Микола Булатецький.

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Також, згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, лідирують кандидати в депутати міської ради від Партії вільних демократів. На своїй сторінці у соцмережі Сергій Одарич повідомив, що на виборах у міськраду «йде запекла боротьба за друге місце між «Батьківщиною» і Радикальною партією Ляшка».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня 2013 року депутати Черкаської міськради достроково припинили повноваження мера Черкас Сергія Одарича. Також стосовно нього відкрито кримінальне провадження за обвинуваченням у вчиненні посадових злочинів.

21 лютого депутати Черкаської міськради підтримали звернення до Верховної ради щодо призначення позачергових виборів депутатів Черкаської міськради і міського голови. Верховна рада україни 14 березня призначила вибори мера і депутатів міськради на 25 травня.