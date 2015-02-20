По всій Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні

Ініціювала встановлення пам'ятника міська громадськість. Його авторами стали львівські скульптори Володимир Цісарик і Сергій Іванов.

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Монумент, присвячений Героям Небесної сотні і одночасно героям АТО, являє собою 2 крила, які додатково «вінчають» голуби, символізуючи боротьбу і перемогу добра над злом і воскресіння. Висота бронзового пам'ятника становить 4 м, до нього ведуть символічних 7 ступенів.

Над створенням пам'ятника працював колектив з 20 осіб, оскільки спочатку пам'ятник в натуральну величину виготовили з гіпсу, потім розрізали на 60 частин, кожну з яких відлили з бронзи, а потім зварили воєдино.

Крім того, в Харкові, Черкасах, Сумах, Вінниці, Житомирі, Львові, Луцьку, Рівному, Одесі та інших містах проходять в ці хвилини, або пройшли вдень пам'ятні мітинги-реквієми в пам'ять загиблих Героїв Небесної сотні. У деяких містах пройшли заупокійні служби за загиблими на Майдані.