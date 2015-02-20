У центрі Києва відбувається вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні

17:15, 20 лютого 2015
Суспільство
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У Києві проходять заходи присвячені вшануванню пам'яті Героїв Небесної сотні.

В центре Киева чтят память Героев Небесной сотны / УНИАН

У ці дні рівно рік тому на Майдані Незалежності пройшли масові розстріли учасників Майдану.

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Вшанувати пам'ять загиблих Героїв приходять сотні людей. Вони приносять квіти та свічки до фотознімків Героїв Небесної сотні. Ті, хто приходять на місця, де були розстріляні активісти Майдану, не приховують своїх емоцій.

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