У центрі Києва відбувається вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні
17:15, 20 лютого 2015Суспільство
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У Києві проходять заходи присвячені вшануванню пам'яті Героїв Небесної сотні.
У центрі Києва вшановують пам'ять Героїв Небесної сотны / УНІАН
У ці дні рівно рік тому на Майдані Незалежності пройшли масові розстріли учасників Майдану.
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Вшанувати пам'ять загиблих Героїв приходять сотні людей. Вони приносять квіти та свічки до фотознімків Героїв Небесної сотні. Ті, хто приходять на місця, де були розстріляні активісти Майдану, не приховують своїх емоцій.
Цілий день сьогодні люди йшли на Грушевського, аби вшанувати Небесну сотню
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