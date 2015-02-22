В ОБСЄ заявили про гуманітарну катастрофу у Дебальцевому

Про це ТАСС заявила представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ірина Гудима.

"Ми там вчора були близько 30 хвилин, не було жодної будівлі, яка не було б пошкоджена від снарядів, ні однієї будівлі яка не залишилася б цілою. У місті немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електроенергії, ні медикаментів", - зазначила вона.

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В ОБСЄ також повідомили, що в неділю відвідування спостерігачами Дебальцевого не заплановано, вони відправляться оглядати інші райони.