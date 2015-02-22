В ОБСЄ заявили про гуманітарну катастрофу у Дебальцевому
15:33, 22 лютого 2015Суспільство
0 0
Спостерігачі ОБСЄ під час відвідування Дебальцева там зафіксували численні руйнування та ознаки гуманітарної катастрофи.
Жителі Дебальцевого варять їжу / Громадське
Про це ТАСС заявила представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ірина Гудима.
"Ми там вчора були близько 30 хвилин, не було жодної будівлі, яка не було б пошкоджена від снарядів, ні однієї будівлі яка не залишилася б цілою. У місті немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електроенергії, ні медикаментів", - зазначила вона.
Читайте такожДебальцевський залізничний вузол порівняли з поверхнею Місяця - там суцільні воронки
В ОБСЄ також повідомили, що в неділю відвідування спостерігачами Дебальцевого не заплановано, вони відправляться оглядати інші райони.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter