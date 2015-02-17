Дебальцеве перебуває в оточенні, бойовики хочуть загнати сили АТО у ще один котел - волонтери

Про це повідомляється у групі Євромайдан SOS у Facebook.

«Розмовляли з бійцями 128-ої бригади, які тримають оборону під Дебальцево. Ніхто не панікує, всі тримаються дуже мужньо, але їх оточення справді стало реальністю. Причому воно інше, ніж те, про які всі ці дні писали ЗМІ, оскільки противник дещо змінив стратегію», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 17 лютого бої йдуть в самому місті та направлені на розділення українських військ на два окремих котли.

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Разом з тим, не всі війська потрапили в оточення, а ті, які стоять за містом між Дебальцево та Чорнухіно. Вони опинилися в повному оточенні після того, як бойовики відрізали їх від міста та заглибилися всередину розпочавши вуличні бої.

«Ця ситуація повністю підтверджує, що агресор не збирався дотримуватися перемир'я та користується ситуацією, щоб зірвати виконання мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні групи.