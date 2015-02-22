Унаслідок вибуху в Харкові загинули відомий активіст і підполковник міліції - Геращенко

В результаті теракту в Харкові загинули відомий Харківський активіст Ігор Толмачов і підполковник міліції Рибальченко, який приїхав з міста Первомайська за завданням УВС організовувати супровід мітингу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Також було поранено 11 учасників мирної акції. І в тому числі 5 міліціонерів, які йшли в оточенні колони демонстрантів", - зазначив він.

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За словами Геращенка, теракт був добре спланований і підготовлений.

"У кучугурі снігу розташованому біля дороги, якою повинні бути йти патріотично налаштовані харків'яни, заздалегідь було заховано вибуховий пристрій направленої дії керований дистанційно. Коли голова колони демонстрантів порівнялася з заметом стався вибух", - додав радник Авакова.

Він також повідомив, що в даний момент на місці події працюють експерти-вибухотехніки і оперативники. Вилучаються дані з відеокамер розташованих в довколишніх будинках.

"Прохання до автомобілістів, які проїжджали цієї ночі або рано вранці по пр. Маршала Жукова переглянути записи своїх відео реєстраторів і, якщо Ви там побачите осіб, які проводили якісь маніпуляції у заметах, передайте ці записи в міліцію Харківської області. Можливо вони допоможуть знайти і викрити терористів", - додав Геращенко.