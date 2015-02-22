Серед загиблих у вибуху в Харкові є міліціонер - попередні дані

У Харкові серед загиблих внаслідок вибуху в колоні проукраїнських активістів, які брали участь у мітингу на підтримку єдності України, за попередньою інформацією, загинув працівник міліції

Про це кореспондента УНІАН стало відомо від джерела у керівництві облуправління міліції.

У даний час продовжується хода в пам`ять загиблих воїнів АТО та учасників Революції Гідності. Учасники ходи дійшли до площі Конституції без інцидентів.

У ці хвилини починається громадська панахида за участю православних, католицьких, протестантських та мусульманських священників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, біля Палацу спорту, під час мітингу на підтримку єдності України стався вибух.

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Один з очевидців події повідомив кореспондента УНІАН, що вибух стався близько 13.15, коли учасники мітингу сформували колону для ходи в центр міста.

За словами очевидця, найімовірніше, вибухнула граната, яку невідомі кинули з автомобіля, що проїжджав біля початку колони.

За даними прокуратури, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинуло троє і більше 10 осіб постраждали.