Серед загиблих у вибуху в Харкові є міліціонер - попередні дані
За попередніми даними, у Харкові серед загиблих внаслідок вибуху в колоні активістів загинув працівник міліції.
У Харкові серед загиблих внаслідок вибуху в колоні проукраїнських активістів, які брали участь у мітингу на підтримку єдності України, за попередньою інформацією, загинув працівник міліції
Про це кореспондента УНІАН стало відомо від джерела у керівництві облуправління міліції.
У даний час продовжується хода в пам`ять загиблих воїнів АТО та учасників Революції Гідності. Учасники ходи дійшли до площі Конституції без інцидентів.
У ці хвилини починається громадська панахида за участю православних, католицьких, протестантських та мусульманських священників.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, біля Палацу спорту, під час мітингу на підтримку єдності України стався вибух.
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Один з очевидців події повідомив кореспондента УНІАН, що вибух стався близько 13.15, коли учасники мітингу сформували колону для ходи в центр міста.
За словами очевидця, найімовірніше, вибухнула граната, яку невідомі кинули з автомобіля, що проїжджав біля початку колони.
За даними прокуратури, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинуло троє і більше 10 осіб постраждали.