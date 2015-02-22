У Харкові терористи планували обстріляти торговий центр і клуб волонтерів (фото)

Співробітники СБУ затримали групу у складі чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці і здійсненні вибуху в центрі Харкова під час руху Маршу за мир у неділю, 22 лютого.

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.ua.

Також він поінформував, що в Харкові в цей день готувалася низка терактів.

Зокрема, департаменту контррозвідки у співпраці з облуправлінням СБУ вдалося запобігти теракту, "за яким стоїть терористична організація "Харківські партизани".

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"Затримані під час спроби вчинити злочин чотири людини, які готували обстріл з реактивного піхотного вогнемета "Джміль" клубу, де часто збираються воїни АТО і волонтери, а також одного з торгових центрів міста. Планувалися й інші диверсійні та терористичні заходи", - повідомив Лубківський.

Він уточнив, що був вилучений вогнемет "Джміль" російського виробництва. За свідченнями затриманих, зброю ватажок групи отримав у Бєлгороді (Росія).

Нагадаємо, що вибух у Харкові стався під час формування колони, яка збиралася йти від Палацу спорту на Площу Конституції. Там було заплановано проведення громадянської панахиди за воїнами, загиблими в АТО. Варто зазначити, що хода відбулася, незважаючи ні на що.

Під час вибуху загинули дві людини, одна з яких - міліціонер. Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

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За фактом вибуху у Харкові в ЄРДР внесено інформацію про порушення кримінальної справи за статтею 258 Кримінального кодексу України (теракт). Розслідування доручено СБУ за підслідністю.

Тим часом у Харкові почалася антитерористична операція.