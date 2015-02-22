СБУ затримала підозрюваних у причетності до вибуху в Харкові

Працівники СБУ затримали осіб, які можуть бути причетні до сьогоднішнього вибуху в Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

”Служба безпеки України затримала осіб, які можуть бути причетними до підготовки та скоєння злочинів терористичної спрямованості у Харкові, в т.ч. вибуху, в результаті якого загинуло 2 і поранено 8 громадян”, - написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МВС України, сьогодні близько 13.20 у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану та патріотично налаштованих громадян стався вибух.

За попередніми даними, постраждало близько 10 осіб. Двоє людей загинули на місці, один з яких працівник міліції.

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22 лютого у Харкові було заплановано декілька громадських акцій, в тому числі мирна хода. Її учасники направлялися від Палацу спорту до центру міста. На Московському проспекті, біля станції метро «Маршала Жукова», у натовпі спрацював вибуховий пристрій.

За інформацією прокуратури Харківської області, внаслідок вибуху загинуло троє осіб.