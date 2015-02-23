Біля посольства РФ в Києві переселенці провели пікет проти окупації Криму

Як передає "Крим.Реалії", учасники пікету прийшли з плакатами, на яких були зображені моменти вторгнення російських військ на територію Криму, їх закріпили на огорожі посольства. На плакатах були написи - accupant/aggressor.

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Як пояснила одна з організаторів пікету Ольга Скрипник, дана акція приурочена річниці вторгнення російських військ на територію півострова. "Ми вимагаємо, щоб російські війська покинули Крим, також вимагаємо звільнення політичних в'язнів і дотримання прав людини на території Криму", - сказала вона.

За словами іншого організатора пікету Андрія Щекуна, з 23 лютого починається тиждень протестів проти російській анексії півострова. Він зазначив, що найближчим часом відбудеться засідання Кабміну, присвячене цій темі. Також 28 лютого в центрі Києва пройдуть масові акції проти окупації Криму. "Мета нашої акції - повернути Крим до порядку денного, щоб тема окупованого Криму була пріоритетом у ЗМІ і у влади", - сказав він.

Акція "Крим - це Україна" до річниці російської анексії півострова триватиме до 15 березня.