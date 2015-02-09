Суд заарештував на 2 місяці ще одного кримськотатарського активіста

Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на рішення Київського районного суду Сімферополя.

«Прокуратура погодилася з тим, що матеріали справи, представлені управлінням Слідчого комітету до Криму, містять достатні підстави для обрання саме такого запобіжного заходу. За клопотанням слідчого органу, підтриманого прокуратурою республіки, суд виніс ухвалу про арешт Кантемірова строком на два місяці», – йдеться в повідомленні.

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Раніше в селищі Радянському співробітники правоохоронних органів затримали Асана Чебієва, який є близьким родичем одного з координаторів Комітету із захисту прав кримськотатарського народу Абмеджита Сулейманова. Йому також інкримінували участь у масових заворушеннях біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Пізніше його відпустили. Також 29 січня в Сімферополі затримали, а потім заарештували до 19 лютого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Його підозрюють в організації та участі в масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.