Контррозвідка СБУ запобігла новим терактам на Харківщині

Контррозвідка СБУ запобігла вчиненню нових диверсій і терористичних актів в Харківській області.

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook.

Так, за його словами, у зв’язку з терактами в Харкові СБУ «проводить зачистку міста і регіону від диверсантів і терористів».

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При цьому Лубківський повідомляє, що «контррозвідкою СБУ упереджено вчинення нових злочинів затриманим в Харківській області громадянином "К" 1971 р.н., який здійснював пошук об'єктів для вчинення диверсій і терористичних актів, а також збирав і передавав за завданням бойовиків в штаб т.зв. ДНР інформацію щодо руху та складу військових залізничних ешелонів, що прибували і пересувалися територією Куп’янського і Боровського районів Харківської області».

«У нього вилучено гранати РГД-5, осколкові боєприпаси для підствольних гранатометів, патрони 7.62 (240 од.) та 5.45 (390 од.), детонатори», - зазначив Лубківський.