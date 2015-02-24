Кіровоградська міськрада визнала Росію агресором

14:24, 24 лютого 2015
Суспільство
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Депутати Кіровоградської міської ради на сьогоднішньому засіданні визнали Росію країною-агресором.

REUTERS

За відповідне рішення проголосували 54 депутати, передає Еспресо.TV з посиланням на прес-службу міськради.

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"Не голосував Микола Садовий, який вийшов із залу засідання", - йдеться в повідомленні.

Також депутати підтримали рішення РНБО про звернення до ООН та ЄС про розгортання на території України операції з підтримання миру і безпеки.

Нагадаємо, раніше Росію визнали агресором депутати Маріуполя, Полтави, Рівного.

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