Броварська міськрада підтримала заяву про визнання Росії державою-агресором

Про це пише газета Громадський ревізор.

У заяві зазначається, що Броварська міськрада вимагає негайного міжнародного визнання Російської Федерації державою-агресором, а так звані «ДНР» і «ЛНР» – терористичними організаціями.

«Ми, депутати Броварської міської ради Київської області, приймаємо на себе відповідальність за захист інтересів виборців нашого міста та офіційно заявляємо про повну та беззаперечну підтримку нашою громадою всіх без виключень пунктів Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженого постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 р. № 129-VII», - говориться у публічній заяві.

Читайте такожМаріуполь таки визнав Росію агресоромЗаяву підтримали всі присутні депутати, крім двох - позапартійного Євгена Гредунова та голови Броварського міського партійного осередку партії «УДАР» Романа Сімутіна.

Як зазначено в заяві, її прийняття пов’язане, зокрема, і з тим, що під час голосування 27 січня 2015 року народний депутат, обраний по виборчому округу, куди входить місто Бровари, Павло Різаненко був відсутній у сесійній залі Верховної Ради України.

Крім того, Броварська міська рада висловила щире співчуття родинам загиблих бійців та мирних мешканців на Сході України.

«Сьогодні сотні мешканців Броварів перебувають у зоні АТО та доблесно відстоюють територіальну цілісність України. Цим найкращим представникам нашого міста потрібна наша повна підтримка», - зазначили броварські депутати.