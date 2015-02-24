Святошинський райсуд розгляне кримінальну справу щодо обвинувачення екс-беркутівців у розстрілі Майдану

Святошинський райсуд Києва розглядатиме по суті кримінальне провадження за обвинуваченням у масовому розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року двох колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні прийняла колегія Апеляційного суду Києва.

Таким чином, після передачі матеріалів у провадження суд має визначити дату попереднього розгляду справи.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченка, обвинувачуваних у розстрілі 39 активістів Майдану, та передали справу до Печерського райсуду Києва.

23 січня цього року суд продовжив Зінченку і Аброськіну термін тримання під вартою до 23 березня.

16 лютого колегія суддів Печерського районного суду Києва у складі суддів Сергія Карабаня, Сергія Вовка та Олесі Батрин ухвалила рішення про самовідвід суддів Вовка і Батрин від розгляду справи Зінченка та Аброськіна, а також про передачу справи до Апеляційного суду Києва для визначення ним підсудності даної справи. Як зазначалося, колегія задовольнила самовідвід Вовка і Батрин у зв'язку з тим, що вони брали участь у досудовому слідстві у справі як слідчі судді.