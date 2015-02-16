Судді Печерського суду оголосили самовідвід у справі про розстріл на Майдані
Судді Печерського районного суду Києва Олеся Батрин та Сергій Вовк заявили самовідвід від розгляду справи колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачуваних у розстрілі 39-ти активістів Майдану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено під час сьогоднішнього судового засідання у справі.
Згідно з поясненням, судді взяли самовідвід у зв'язку з тим, що брали участь у досудовому слідстві в справі “беркутівців” як слідчі судді слідчого.
Наразі суд заслуховує думки потерпілих та інших учасників процесу щодо заяв про самовідвід.
Читайте такожСуд до 23 березня подовжив арешт екс-«беркутівцям» Аброськіну та ЗінченкуЯк повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві Дмитра Садовника та двох його підлеглих - Зінченка й Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.
Восени Печерський райсуд Києва змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, і підозрюваний зник, його оголошено у розшук.
Аброськіну та Зінченку суд продовжив термін тримання під вартою до 23 березня.