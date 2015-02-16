Судді Печерського суду оголосили самовідвід у справі про розстріл на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено під час сьогоднішнього судового засідання у справі.

Згідно з поясненням, судді взяли самовідвід у зв'язку з тим, що брали участь у досудовому слідстві в справі “беркутівців” як слідчі судді слідчого.

Наразі суд заслуховує думки потерпілих та інших учасників процесу щодо заяв про самовідвід.

Читайте такожСуд до 23 березня подовжив арешт екс-«беркутівцям» Аброськіну та ЗінченкуЯк повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві Дмитра Садовника та двох його підлеглих - Зінченка й Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.

Восени Печерський райсуд Києва змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, і підозрюваний зник, його оголошено у розшук.

Аброськіну та Зінченку суд продовжив термін тримання під вартою до 23 березня.