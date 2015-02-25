Савченко не привезуть до суду на розгляд апеляції на її арешт

Про це УНІАН сказав її адвокат Марк Фейгін. "Надію в суд не доставлять, вона буде брати участь у засіданні по відеоконференцзв'язку, її можна буде побачити по монітору", - сказав Марк Фейгін.

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При цьому адвокат повідомив, що переконував Надію Савченко припинити голодування, але вона наполягає на своєму і вважає, що в нинішніх умовах іншого способу довести свою невинність у неї немає.

"Можливо, суд дасть нам таку можливість, щоб невинна Надія Савченко як мінімум не перебувала під вартою в слідчому ізоляторі, а була переведена під домашній арешт, на що ми дуже розраховуємо", - сказав адвокат.