У Савченко порушилася робота нирок - правозахисник

В української льотчиці та народного депутата Надії Савченко, яка перебуває в московському СІЗО і оголосила голодовку, вже є порушення роботи деяких органів.

Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив учасник громадської спостережної комісії Валерій Борщов.

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«Звичайно ж викликає у нас тривогу таке тривале голодування, бо це не може пройти безслідно. Її турбують нирки, жовчний міхур. Я запитав, чи контролюють медики її стан. Вона відповіла, що контролюють, роблять УЗД, спостерігають. Але, звичайно, є ризик ускладнень. Тому що це занадто тривале голодування. А так вона тримається сильно, говорила з нами досить бадьоро», – повідомив він після відвідання Савченко.

Борщов також зазначив, що на пропозицію припинити голодування Савченко знову відповіла відмовою.

Навіть наведений правозахисниками трагічний приклад радянського дисидента Анатолія Марченка, який загинув в 1968 році після тривалого голодування, не змінив рішення Савченко.

20 лютого українську льотчицю оглянули російські лікарі. Вони визначили її стан здоров’я як задовільний, але закликали Савченко припинити голодовку.

Напередодні адвокат української льотчиці Микола Полозов повідомив, що його підзахисна відмовилася від ін’єкцій глюкози. За словами сестри льотчиці Віри, Надія вживає лише воду, маса її тіла зменшилась на 26%.

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13 грудня 2014 року Савченко оголосила голодовку і продовжує його дотепер. 29 січня її перевели до медсанчастини.

У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. Наприкінці червня терористи захопили її в полон, перевезли через кордон в Росію. Після цього Савченко взяли під варту. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Наприкінці січня слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи – про незаконний перетин кордону.