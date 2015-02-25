Комунальники повернули воду Трускавцю і Дрогобичу після обіцянки заплатити борги

Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв'язків ПАТ "Львівобленерго".

Як наголошується в повідомленні, ПАТ «Львівобленерго» відновило електропостачання КП «Дрогобичводоканал», враховуючи надані водоканалом гарантійні зобов'язання щодо погашення заборгованості в сумі 1,535 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого о 13:20 через заборгованість КП "Дрогобичводоканал" перед ПАТ "Львівобленерго" було знеструмлено водозабір "Гірське", в результаті чого припинено водопостачання абонентів міст Стебник і Трускавець, частково - міста Дрогобич.

Забезпечення водою в даних містах протягом останніх двох діб здійснювалося за рахунок накопиченого резерву та підвозу води автоцистернами.