На Львівщині другу добу без водопостачання залишаються міста Трускавець і Стебник

Без централізованого водопостачання залишаються міста Трускавець і Стебник та частина споживачів міста Дрогобича.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, забезпечення водою абонентів міст Трускавець та Стебник протягом останніх двох діб здійснювалося за рахунок накопиченого резерву та підвозу води автоцистернами.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого о 13:20 через заборгованість КП “Дрогобичводоканал” перед ПАТ “Львівобленерго” був знеструмлений водозабір “Гірне” внаслідок чого припинено водопостачання абонентів міст Стебник та Трускавець, частково - міста Дрогобич. Без централізованого водопостачання залишилось 20 загальноосвітніх шкіл, 13 дошкільних закладів освіти, дитячий будинок «ОРАНТА», Дрогобицький механіко-технологічний коледж, Дрогобицький коледж нафти і газу, Дрогобицькі професійно-технічні училища №15, 19 та 64 тис. жителів.

Раніше УНІАН також повідомляв, що у Донецьку через пошкодження інфраструктури введено скорочений графік централізованої подачі води.