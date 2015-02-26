Держдепартамент США заявив про неприйнятність утримання Савченко під вартою

Державний департамент США закликав Росію дотриматися зобов’язань за мінськими домовленостями і негайно звільнити і Надію Савченко, і інших українських заручників, передає радіо "Свобода".

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США глибоко занепокоєні рішенням суду в Росії продовжити арешт члена українського парламенту Надії Савченко до 13 травня, заявив Держдепартамент, нагадавши, що вона голодує вже 75 днів на знак протесту проти утримання в Росії як заручниця.

США різко засуджують подальші зловживання щодо Надії Савченко і глибоко занепокоєні повідомленнями про погіршення стану її здоров’я, йдеться в заяві.