Нацрада з телерадіомовлення заборонила російський телеканал "Мир 24"

Про це повідомляється на офіційній сторінці регулятора в соцмережі. "Національна рада вирішила визнати зміст російського телеканалу "Мир 24" не адаптованим до вимог законодавства України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРаді пропонують позбавляти ліцензій телеканали, 50% акцій яких контролює країна-агресор

Відповідне рішення було прийнято Нацрадою за результатами моніторингу каналу "Мир 24", проведеного 13, 19 і 20 лютого 2015 року. Під час перевірки програм каналу були зафіксовані сюжети новин і фрагменти передач, які містять заклики до зміни конституційного ладу в країні, рекламу миротворчих сил Російської Федерації, пропаганду війни і порушення територіальної цілісності України".

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2015 року Нацрада з телерадіомовлення також заборонила трансляцію на території України російського телеканалу "24 Техно".

На сьогоднішній день неадаптованими і тимчасово забороненими для розповсюдження на території України визнані "Перший канал. Всесвітня мережа", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", Life News, Russia Today, "Росія-24", ТVCI, "Росія-1", "НТВ", "ТНТ" та інші.