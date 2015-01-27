Проти керівництва луганської філії КРРТ порушили справу за трансляцію російських телеканалів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України. Зокрема, як йдеться у повідомленні, прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому 21 січня слідчим відділом управління СБУ в області за фактом сприяння діяльності терористичної організації керівництвом Луганської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ).

Читайте такожТелеканали не збираються відмовлятися від російських серіалівВстановлено, що раніше захоплена в Луганську представниками терористичної організації «ЛНР» філія, використовуючи український радіочастотний ресурс, транслює 16 російських телеканалів, зокрема «1 канал Всесвітня мережа», «Росія 24», LifeNews, «Росія 1», а також місцевий телеканал «ДТРК ЛНР «Луганськ 24».

«В ефірі цих телеканалів регулярно розміщуються матеріали, які створюють позитивне враження про терористичну діяльность «ЛНР» і так званої «армії південного сходу», дискредитують сили АТО, діяльність Збройних сил України та правоохоронних органів в очах громадськості, формують ідеологічне підґрунтя для поширення в регіоні терористичних та екстремістських поглядів», - зазначили в прокуратурі.

В даний час проводяться слідчі дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу триває.