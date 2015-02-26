На Львівщині майже половину бажаючих служити за контрактом становлять жінки

На Львівщині з початку четвертої хвилі мобілізації майже половину бажаючих служити за контрактом становлять жінки.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату.

Як зазначається у повідомленні, зі 100% бажаючих служити за контрактом 41% становлять жінки. Такі підсумки добору військовослужбовців за контрактом за перші два місяці 2015 року.

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Серед спеціальностей, за якими жінки будуть проходити службу в армії - діловоди, медсестри, фельдшери, телефоністки, радіотелефоністи, механіки зв'язку, бухгалтери.