На Львівщині майже половину бажаючих служити за контрактом становлять жінки
17:40, 26 лютого 2015Суспільство
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Такі підсумки добору військовослужбовців за контрактом за перші два місяці 2015 року.
В Україні триває мобілізація / Фото УНІАН
На Львівщині з початку четвертої хвилі мобілізації майже половину бажаючих служити за контрактом становлять жінки.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату.
Як зазначається у повідомленні, зі 100% бажаючих служити за контрактом 41% становлять жінки. Такі підсумки добору військовослужбовців за контрактом за перші два місяці 2015 року.
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Серед спеціальностей, за якими жінки будуть проходити службу в армії - діловоди, медсестри, фельдшери, телефоністки, радіотелефоністи, механіки зв'язку, бухгалтери.
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