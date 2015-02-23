СБУ: За агітацію у соцмережах проти мобілізації можна отримати до 8 років

Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на відповідь СБУ на запит видання.

Відзначається, що і інформацію про таке правопорушення слідчий СБУ може отримати від інших осіб або самостійного виявити протизаконний посаду в інтернеті.

«В тому чи іншому випадку співробітник СБУ зобов'язаний протягом 24 годин відкрити кримінальне провадження», - йдеться в повідомленні.

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За даними видання, повідомлення з антимобилизационым характером кваліфікують за статтею 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період), яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягає понад 60 тис. чол.

В цілому в 2015 році мобілізація пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап почнеться орієнтовно в квітні і триватиме 60 днів, а третій етап - в червні і також триватиме 60 днів.

Протягом цього року в ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.