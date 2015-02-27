У Мелітополі оголошено траур у зв'язку зі смертю мера міста

Згідно з інформацією офіційного порталу Мелітопольської міськради, «за розпорядженням в. о. міського голови Сергія Мінько, 27 лютого в Мелітополі оголошено днем жалоби. Державні прапори з траурними стрічками на будівлі виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та адміністративних будівлях міста приспущені, скасовані розважальні заходи».

Також зазначається, що сьогодні, 27 лютого, у мелітопольському Будинку культури ім. Т. Шевченка «відбудеться громадянська панахида прощання з трагічно померлим міським головою Мелітополя Сергієм Георгійовичем Вальтером».

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Як повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Сергій Вальтер 25 лютого близько 8 ранку був виявлений мертвим - повішеним у власному будинку. У керівництві Запорізького главку міліції повідомили, що «інформації про пошкодження, які могли б свідчити про те, що це не самогубство, немає».

Відомості про смерті Вальтера були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - «Умисне вбивство».

Вальтер став другим мером Мелітополя, який трагічно пішов з життя: у 2010 році в результаті ДТП помер попередник Вальтера на посаді міського голови Мелітополя Дмитро Сичов.