Мера Мелітополя знайдено повішеним у власному будинку

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України у Запорізькій області, «інформація про те, що Вальтера знайдено мертвим - у петлі у власному будинку надійшла черговому Мелітопольського міськвідділу міліції сьогодні – 25 лютого близько 8-ї ранку».

Виїхавши на місце події, правоохоронці, дійсно, виявили Вальтера мертвим.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Читайте такожСьогодні вранці застрелили мера Кременчука Бабаєва«До висновку патологоанатома говорити щось однозначне про причини смерті не коректно, хоча інформації про пошкодження, які могли б свідчити про те, що це не самогубство, немає», - повідомили в міліції.

Довідка УНІАН. Сергій Вальтер – мер Мелітополя, якого за рішенням суду було усунено від виконання обов'язків міського голови у зв'язку з відкриттям низки кримінальних справ: меру і ряду його підлеглих інкримінувалися отримання коштів як хабарів від керівників підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення у м. Мелітополі, на суму понад 1,5 млн грн, легалізацію коштів, одержаних незаконним шляхом, службову фальсифікацію і низку інших злочинів, скоєних у складі організованої злочинної групи.

Минулого тижня слухання справи у міськсуді Мелітополя вийшло на завершальну стадію. Процесуальний прокурор за сукупністю злочинів попросив для Вальтера 14 років позбавлення волі, прокуратура також наполягала на конфіскації майна, штрафі і забороні обіймати адміністративно-господарські посади терміном на 3 роки.

Сьогодні – 25 лютого о 10.00 мало відбутися чергове засідання суду у справі Вальтера.