У міліції готуються до можливих масових заворушень в Одеській області

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Епіцентром умовних дій визначено місто Ізмаїл.

"Основним завданням є перевірка рівня готовності особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ до дій в складних і непередбачуваних ситуаціях та відпрацювання навичок з локалізації та ліквідації групових порушень громадського порядку і масових заворушень у населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

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Згідно оперативного плану до даного заходу також залучаються усі територіальні органи внутрішніх справ півдня Одеської області.

Нагадаємо, раніше у місті Чугуїв Харківської області співробітники СБУ затримали двох озброєних бойовиків, які можуть бути причетними до скоєння теракту 22 лютого у Харкові. Вони пройшли диверсійну підготовку у спецтаборі в Ростові-на-Дону.