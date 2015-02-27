У міліції готуються до можливих масових заворушень в Одеській області
МВС ввело в Одеській області оперативний план "Хвиля", який передбачає ліквідацію масових заворушень.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Епіцентром умовних дій визначено місто Ізмаїл.
"Основним завданням є перевірка рівня готовності особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ до дій в складних і непередбачуваних ситуаціях та відпрацювання навичок з локалізації та ліквідації групових порушень громадського порядку і масових заворушень у населеному пункті", - йдеться у повідомленні.
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Згідно оперативного плану до даного заходу також залучаються усі територіальні органи внутрішніх справ півдня Одеської області.
Нагадаємо, раніше у місті Чугуїв Харківської області співробітники СБУ затримали двох озброєних бойовиків, які можуть бути причетними до скоєння теракту 22 лютого у Харкові. Вони пройшли диверсійну підготовку у спецтаборі в Ростові-на-Дону.