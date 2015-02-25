СБУ затримала ще двох підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

“У Харківській області Служба безпеки затримала двох озброєних бойовиків, які пройшли диверсійну підготовку у спецтаборі в Ростові-на-Дону. У рамках антитерористичної операції встановлюється їхня причетність до терористичної діяльності, у тому числі і до вчинення теракту в Харкові 22 лютого, який призвів до людських жертв”, - сказала Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 та 24 лютого від поранень померли 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

22 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що у Харкові введено найвищий рівень антитерористичної загрози.

Секретар РНБО тоді повідомив, що СБУ разом із МВС у зв’язку з терактом розпочали антитерористичну операцію, "в результаті якої вже затримано четверо учасників підриву та вилучено зброю, зокрема гранатомет".

Також повідомлялося, що у лікарнях Харкова залишаються дев'ять постраждалих внаслідок теракту.