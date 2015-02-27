Волонтери терміново збирають гроші на тепловізор для Героя України Ігоря Герасименка

Про це повідомляють волонтери проекту "Повернись живим".

"Він сказав: "Нічого нам не везіть, тільки тепловізор. Їжу знайдемо, шмотки купимо - а вночі треба працювати". Ось так: держава дає зірки, ми - тепловізори", - йдеться в повідомленні волонтерів на сторінці в соцмережі.

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У повідомленні наголошується, що старий тепловізор Ігоря Герасименка згорів у районі Дебальцевого. "Коли з ним вдалося зв'язатися одному нашому спільному другу - він сказав: "Нічого нам не везіть, тільки тепловізор. Їжу знайдемо, шмотки купимо - а вночі треба працювати". Ось так і з'явився цей пост", - пишуть волонтери.

"Ми хочемо купить йому Pulsar HD50S за 3400 доларів і вручити вже в цю неділю, поки його не відправили отримувати наступну зірку героя", - повідомляють волонтери.

Крім цього тепловізори терміново потрібні таким бриагадам і підрозділам: 30 бр., 92 бр., 80 бр., 24 бр., 43 бат, 17 бат, 95 бр., 72бр., 28 бр., прикордонникам, Нацгвардії і ДУК ПС. Це не всі наші заявки, а лише ті, яким потрібно терміново.

"У нас є два виходи - поскаржитися на курс долара, підвищення цін і депутатів та олігархів у яких "багато грошей - ось нехай вони і дадуть"... або допомогти. Хлопці будуть робити свою роботу незалежно від нашого рішення. Без скарг і соплів. Мені навіть соромно думати про інші варіанти. Я вибираю "допомогти", - пишуть волонтери.