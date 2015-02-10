Волонтери терміново збирають гроші на окуляри нічного бачення для бійців АТО

Про це повідомляють волонтери проекту "Повернись живим".

«Наразі потребуємо коштів,щоб закупити окуляри нічного бачення ПНВ 10Т, які вкрай потрібні бійцям АТО. Це хороші окуляри категорія 2+», - зазначають волонтери на своїй сторінці у Facebook.

Вони також додають, що зараз можна купити 6 і протягом тижня ще 9 комплектів.

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«Нашим водіям буде в чому їздити вночі, розвідникам - швидко ходити і стріляти. Потрібні зараз, вони не будуть чекати падіння курсу долара. Вони потрібні вже сьогодні вночі», - кажуть волонтери.

Ціна питання – 22 500 долларів.

Нагадаємо, раніше волонтери з групи «Повернись живим» збирали кошти на закупівлю рацій, радіостанцій і ретрансляторів для захисників Донецького аеропорту.