Гонтарева вважає провокацією розгін протестувальників під НБУ

Про це заявила глава НБУ Валерія Гонтарева в ході зустрічі з топ-менеджментом компаній-членів Американської торгівельної палати.

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"Напевно, всі вчора бачили картину, яка була вночі під Національним банком. Можу вам сказати, що сам Національний банк не те що не брав у цьому участі, а нічим іншим як провокацією навіть не може вважати це", - сказала Валерія Гонтарева.

За її словами, події цієї ночі під НБУ - це відчуття дежавю та аналогій з подіями річної давності - розгоном студентів на Майдані.

"Чи бачив хто-небудь з вас когось в шоломах за останній рік, як вчора? Ці провокації, які ви бачите, не тільки дестабілізують наш ринок, а ведуть до тієї паніки на валютному ринку, яку ми з вами спостерігаємо останні два тижні", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, напередодні під будівлею Нацбанку сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками так званого "фінансового майдану". Активісти звинувачують міліцію у силовому розгоні акції.