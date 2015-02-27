У Київській міліції заперечують застосування сили до протестувальників під НБУ

Про це повідомляє прес-служба київської міліції.

"Військовослужбовці Нацгвардії дозволили комунальникам відновити належний рівень благоустрою столиці. Міліція перевіряє, чи зверталися люди за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні близько 21:00 біля Національного банку України група громадян проводила акцію протесту. Учасники акції використовували будівельні піддони в якості огорожі, а також принесли до будівлі НБУ бочки та автомобільні шини. Вхід в намет мітингувальників був обладнаний дерев'яними кілками, спрямованими на тих, хто буде намагатися туди проникнути", - зазначили в міліції.

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Як повідомляється, комунальники намагалися демонтувати намети, барикади і укріплення, встановлені на тротуарі, а учасники акції протесту їм заважали, через що між жителями Києва, комунальниками і мітингувальниками сталися сутички.

"Щоб не допустити протиправних дій, військовослужбовці Національної гвардії України розділили громадян. Крім того, комунальні служби отримали можливість виконати свою роботу, прибравши барикади і вивізши їх з центру міста",- повідомили в міліції.

У міліції повідомили, що перевіряють інформацію про двох громадян, які викликали до будівлі Нацбанку "швидку" та повідомили, що отримали травми.

"Самі ж правоохоронці до сторін конфлікту заходів фізичного впливу не застосовували", - наголосили в столичній міліції.