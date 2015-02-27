У Керчі почали масово звільняти з роботи біженців з Донбасу

Причиною стало те, що по законодавству РФ з нового року громадянам, які проживають на території Росії і є громадянами іншої держави, для того, щоб працювати в Криму, необхідний трудовий патент.

Про це одному із блогерів Керчі повідомила начальник Керченського штабу з надання допомоги біженцям та «ополченців» Любов Власенко, пише Громадське Радіо.

Читайте такожЗа останні тижні з зони бойових дій на Донбасі вивезли майже 9,5 тис. осіб

Вона розповіла, що щоб отримати цей патент, необхідно близько 20 000 рублів і це не рахуючи дороги. Крім того, за її словами, після отримання патенту кожен місяць за нього треба платити ще від 1200-2,500 рублів.

«Людей змушують отримувати патент, а патент люди не мають з однієї причини - патент виходить десь від 15 000 до 20 000, не рахуючи дороги. Одну лише російську мову здати коштує 5 тисяч, медицину 3,5 тисячі рублів здати аналізи. І аналіз там не один. Це просто не по силі нашим людям», - повідомила Власенко.

Жінка також зазначила, що без такого дозволу на роботу керівників підприємств будуть штрафувати. В результаті, як каже начальник Керченського штабу, людей вже почали масово звільняти біженців, які працюють у Керчі на виробництві.