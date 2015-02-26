ЄС надасть Дніпропетровщині 1,5 мільйона євро на допомогу переселенцям

Як передає кореспондент УНІАН, грантовий контракт на зазначену суму підписали керівник програм ЄС в Україні Берент де Гроот та директор благодійного центру «Допомога Дніпра» Владислав Макаров. Офіційно гарантом виконання контракту виступає Дніпропетровська облдержадміністрація.

Як повідомив журналістам Гроот, кошти ЄС будуть витрачені на реконструкцію будівель під житло для тимчасових переселенців з Луганської, Донецької областей та Криму.

За словами радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Трейгермана, наразі відібрано 15 об'єктів державної та комунальної власності у Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську та Нікополі, де найближчим часом почнеться реконструкція. Загалом за кілька місяців тут буде облаштовано місця для проживання понад 2 тис. найбільш вразливих категорій переселенців: жінок, дітей, людей похилого віку. Крім цього, переміщені особи будуть забезпечені речами першої необхідності для проживання.

Читайте такожГеращенко попросила у Європарламенту збільшити допомогу переселенцям з ДонбасуПід час підписання угоди керівник програм ЄС в Україні підкреслив, що Дніпропетровська область – перший регіон в Україні, з яким підписано подібний контракт.

Як повідомляв УНІАН, згідно із картою, оприлюдненою на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в середині лютого, в Україні зареєстровано 1007,900 тис. переселенців. З них у Дніпропетровській області - 66,2 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Цей проект є частиною пакету фінансової підтримки в розмірі 17 млн євро. Ці кошти спрямують на допомогу внутрішньо переміщеним особам у 18 областях України. Пакет фінансової підтримки передбачає забезпечення житлом, медичними послугами, сприяння ініціативам зі створення робочих місць, відновлення інфраструктури та допомогу університетам, які переїхали з окупованих територій.

Цей пакет допомоги доповнює поточну гуманітарну допомогу, а також покриває потреби, визначені звітом "Оцінка шляхів відновлення та будівництва миру в Україні", який 25 лютого презентував Кабмін спільно з ЄС, Світовим банком та Організацією Об'єднаних Націй.