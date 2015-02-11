Вибух у житловому будинку в Одесі кваліфікований як теракт

Як повідомили в відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС (ГУ МВС) в Одеській області, в житловому 3-поверховому будинку по вулиці Коблевська вибухом пошкоджено вхідні двері в квартири, вікна і стіни під'їзду. Постраждалих немає.

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На місці події слідчо-оперативна група встановила, що вибуховий пристрій було приведено в дію під дверима приватного хостелу на 3-му поверсі.

«Під час вибуху там знаходилися 5 осіб, які під час евакуації самостійно покинули будівлю. Квартирам громадян і самій будівлі нанесені ушкодження», - повідомили в міліції.

Вилучені вибухотехніками на місці пригоди речові докази направлені на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУ МВС.

За фактом вибуху наслідком відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Проводяться слідчо-розшукові заходи.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого близько 23.00 в житловому будинку на вулиці Коблевській стався сильний вибух.