Савченко страждає від болю у шлунку і не говорила про сухе голодування - сестра льотчиці

Таку інформацію повідомила сестра полоненої льотчиці Віра, яка повернулася з Москви, де зустрічалася з Надією, передає ТСН.

Віра говорить, що побачитися із сестрою дозволило особисте сприяння прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова. Зустріч була короткою і проходила через скло.

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Вірі заборонили розмовляти українською і передавати сестрі книги.

"Зараз величезні проблеми зі здоров'ям. Останні - це біль у шлунку постійно. Вона п'є чай-воду. І щоб вгамувати цей біль, вона випила якийсь коктейль на хімії. Про сухе голодування вона мені не говорила", - розповіла Віра Савченко про стан сестри.

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокат Надії Савченко Ілля Новіков заявив про її наміри оголосити сухе голодування.