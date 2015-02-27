Савченко має намір оголосити сухе голодування

Адвокат Надії Савченко Ілля Новіков в п'ятницю, 27 лютого, розповів Дождю про поточний фізичний стан ув'язненої та про її намір оголосити сухе голодування.

«Надія дійсно обмірковує можливість переходу на суху голодовку, якщо вона прийде до висновку, що її звернення лікарі не чують. А поки що ми бачимо, що на всі наші пропозиції і кроки ми тільки чуємо дуже зарозуміло від Слідчого комітету, що їм видніше, і вони розберуться. Ми, звичайно, будемо штовхати їх під руку», - розповів Новіков.

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Адвокат бачив Савченко напередодні, 26 лютого, і відзначив її «мінливий стан». За його словами, у Савченко сильно болів шлунок. На засіданні суду 25 лютого було помітно, що їй було важко сидіти.

«У неї, за словами німецьких лікарів, вже явно намітилися проблеми з жовчним міхуром. І найближчими днями можуть початися проблеми з нирками», - додав Новіков.

Раніше німецькі лікарі обстежили Савченко в камері. З їх укладення випливає, що їй не варто занадто оптимістично оцінювати стан свого здоров'я.

У лікарні адвокатів Савченко і її саму запевнили, що не будуть годувати її насильно.