Громадські активісти вимагають відкликати законопроект про заборону критики влади

Учасники громадських рухів зробили спільну заяву щодо зареєстрованого у парламенті законопроекту №2225 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо захисту та збереження авторитету держави)».

"Дії спрямовані на підрив авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об‘єднань громадян України, та/або цинічне, зневажливе ставлення і неприйняття як окремих структурних елементів системи державного управління (її відповідних органів), так і держави в цілому, що у подальшому може тягнути за собою порушення усталених соціальних норм і правил організації суспільного і державного ладу та життя – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років," - сказано у законопроекті, який подав нардеп Костянтин Матейченко.

Активісти вважають, що ця норма де-факто вводить цензуру на критику органів влади, окремих чиновників та політичних партій.

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"У разі ухвалення законопроекту, він може використовуватись для переслідування засобів масової інформації, активістів та політичних репресій.

Зміни, пропоновані законопроектом №2225, за духом близькі до антидемократичних «законів про диктатуру 16 січня»", - сказано в заяві активістів.

"..таке кричуще порушення права на свободу слова не може бути виправданим жодним чином, у тому числі потребами інформаційної безпеки держави", - вважають представники громадських рухів.

Крім того, представники рухів ЧЕСНО, Стоп цензурі та ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ​ закликали народного депутата Костянтина Матейченка та усю фракцію «Народного фронту» відкликати згаданий законопроект, а профільний комітет – дати негативний висновок і не рекомендувати включення законопроекту №2225 до порядку денного парламенту.

Нагадаємо, 1 березная УНІАН повідомляв, що у Раді зареєстровано законопроект про позбавлення волі на строк до трьох років за критику влади.