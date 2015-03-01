У Раді зареєстровано законопроект про позбавлення волі на строк до трьох років за критику влади

Законопроект № 2225 пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якою за "умисні дії з підриву авторитету держави та влади" буде посилено покарання, передає Новое время.

"Суспільно небезпечні протиправні діяння, що посягають на авторитет України як суверенної держави, публічне приниження, наруга, осквернення або інші дії, спрямовані на підрив авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єднань громадян України, та/або цинічне, зневажливе ставлення та неприйняття як окремих структурних елементів системи державного управління (його відповідних органів), так і держави в цілому повинні бути покарані виправними роботами на строк до двох років, арештом до двох місяців або позбавленням волі на строк до трьох років", - сказано в законопроекті, опублікованому на сайті парламенту.

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У пояснювальній записці також зазначено, що законопроект не потребує консультацій із громадськістю.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 12 лютого, внесла зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі воєнні злочини в умовах особливого періоду.

Відповідний законопроект у другому читанні і в цілому у четвер підтримали 245 народних депутатів.