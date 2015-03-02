Аваков пообіцяв премії співробітникам ДАІ за затримання VIP-порушників
Голова МВС України Арсен Аваков прокоментував скандальний випадок із суддею Владиславом Оберемком, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував убивством співробітнику Державтоінспекції.
Про це голова МВС написав на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема він порадив співробітникам ДАІ стріляти на ураження у випадку, якщо порушник наводить на них пістолет і доставляти у відділок міліції для встановлення особи, якщо порушники пред'являють посвідчення, що гарантують недоторканність, а також у випадку непокори застосовувати наручники.
"..співробітник патрульної міліції, ДАІ, що затримав за порушення суддю, народного депутата, міністра, прокурора, співробітника адміністрації президента та інших громадян, кого прийнято називати vip - отримуватимуть повний захист міністра внутрішніх справ, заохочення та грошову премію", - заявив Аваков.
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Крім того, Аваков пообіцяв анулювати дозвіл на користування зброєю судді Оберемка і вилучити в нього зброю примусово.
Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження проти судді Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка, який у нетверезому вигляді погрожував убивством співробітнику Державтоінспекції.