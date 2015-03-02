Прокуратура Києва відкрила провадження щодо п'яного судді з пістолетом, який хвалився дружбою з прокурором

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, дії судді кваліфіковано за ч.1 ст.345 (погроза співробітникові правоохоронних органів), ч.1 ст.129 (погроза вбивства), а також ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомив голова відомства Сергій Юлдашев, вже найближчим часом клопотатиме перед генеральним прокурором України Віктором Шокіним щодо підписання судді Оберемко повідомлення про підозру у скоєнні зазначених злочинів.

Втім, за словами Юлдашева, у даний час ніщо не заважає Оберемку і далі здійснювати правосуддя.

«Поки Вища кваліфікаційна комісія суддів не розгляне подання про відсторонення його від займаної посади, він і надалі буде працювати суддею. На жаль, притягнення судді до відповідальності - це складний процес, який вимагає багато часу та зусиль», - зазначив прокурор.

Читайте такожПрокуратура 8 годин проводила обшук у Печерському судіЯк повідомляв УНІАН, 1 березня радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook написав, що у Києві п'яний суддя Макарівського суду погрожував співробітникові ДАІ розстрілом і направив на нього пістолет.

"Оберемко Владислав Алексанрович. Він поки ще суддя Макарівського районного суду Київської області. Але це не надовго. Як зазвичай, увечері минулої п'ятниці близько 00 годин, він сів за кермо позашляховика "БМВ Х-5" після вживання алкогольних напоїв... Його шлях пролягав по Шевченківському району міста Києва, де його на вул. Ольжича зупинив звичайнісінький інспектор ДАІ. Суддя не став реагувати на сигнал інспектора з вимогою про зупинку", - написав Геращенко.

Співробітник ДАІ почали наздоганяти позашляховик, після чого суддя вирішив зупинитися.

"Це було вже на Вул. Сирецькій 54. Туди ж під'їхала група хлопців з "Дорожнього Контролю", яких запросили під час гонитва самі працівники ДАІ для кращої фіксації правопорушення. П'яна тварина приблизно 3,5 км мчало по Києву обганяючи по зустрічній, порушуючи всі можливі правила дорожнього руху і ставлячи під загрозу життя киян створюючи загрозу для лобового зіткнення. Ця мерзота в суддівській мантії, дістала свій зареєстрований пістолет "Макарова", як потім з'ясувалося, це був пристрій для відстрілу гумових куль, і направило його на співробітника ДАІ зі словами - "Я тебе зараз пристрелю", - розповів Геращенко.

За його словами, працівник ДАІ також взяв суддю на "мушку", змусив його вийти з машини і здати зброю.

На поширеному в інтернеті відеозаписі події також чути, як суддя хвалиться даішнику дружбою з прокурором Києва Юлдашевим, однак пізніше Юлдашев спростував ці заяви.