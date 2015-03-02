На Черкащині прихожанин вкрав з храму пожертви на півмільйона гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, настоятель Спасо-Преображенського храму сьогодні вранці звернувся до райвідділу міліції із заявою про крадіжку з храму.

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За словами священика, вранці в церкві він побачив розбите вікно, а з приміщення храму зникли пожертви прихожан у вигляді золотих та срібних виробів, загальна вага яких становила близько 800 грамів.

Оперативники під час подворового обходу поблизу одного із будинків побачили сліди взуття, які були схожі з виявлені експертами у храмі. В господаря подвір'я, який був вдома, працівники міліції знайшли викрадені ювелірні вироби. Як з'ясувалося, 43-річний затриманий працював у храмі різноробочим та був прихожанином. Під час вечірньої служби він непомітно пробрався у дзвіницю, де ховався до її закінчення. Коли всі пішли, він викрав пожертвувані людьми прикраси.

За даним фактом слідчим відділенням Корсунь-Шевченківського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Проводиться досудове розслідування.