Міліція повернула викрадені з Володимирського собору коштовності (фото)

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті УПЦ КП.

Зокрема, зловмисник заліз у дзвіницю собору по ринві, проник у храм і, погрожуючи ножем охоронцеві, викрав золото з ікони.

Однак охоронець собору оперативно простежив за грабіжником вулицями міста і повідомив правоохоронним органам про вчинений злочин. У ту ж ніч столичній міліції вдалося зловити грабіжника.

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Вранці в четвер до Патріарха Філарета прибув начальник ГУМВС України в Києві генерал-майор міліції Олександр Терещук і начальник Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковник міліції Руслан Осипенко, які віддали йому вилучені у злочинця викрадені коштовності.

Філарет розповів, що до ікони Матері Божої Гербовецької віруючі на знак подяки приносять різні коштовності, тому біля неї завжди багато прикрас.