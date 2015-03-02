МЗС: у російських СІЗО перебувають понад 20 українців

Такі дані в ефірі радіо "Свобода" навів речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс.

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Він не виключає, що ця цифра може бути і більшою. "Зараз понад 20 людей утримується в Росії. Але я не скажу, що це вичерпна цифра, тому що Росія грубо порушує всі міжнародні норми, не повідомляючи, як вона має це робити відповідно до міжнародних конвенцій, про затримання українських громадян", – сказав Євген Перебийніс.

Речник зазначив, що часто МЗС доводиться дізнаватися про затриманих від їхніх друзів та родичів, і не завжди російська сторона допускає консула до українських громадян. "Як тільки ми про це дізнаємося, ми одразу ж і ноти протесту, і запити на зустріч з нашими громадянами направляємо. В багатьох випадках консул зустрічається з нашими громадянами. Але, наприклад, щодо пана Солошенка, Росія без будь-яких причин не надала згоду на зустріч із нашим консулом і так по багатьох громадянах України", – додав речник МЗС.

Юрій Солошенко – 72-річний громадянин України, якого Росія утримує за гратами за підозрою у шпигунстві. Сам він звинувачення на свою адресу відкидає.