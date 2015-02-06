Генпрокуратура РФ визнала українське громадянство Сенцова, але відмовилася його враховувати

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзьо.

За його словами, раніше захист режисера направила скаргу до російської Генпрокуратури за фактом того, що слідчі органи ФСБ Росії надавали до суду довідку про те, що Федеральна міграційна служба визнала Сенцова громадянином Росії.

Як зазначив Дінзьо, на підставі цієї довідки, в Росії встановлювали його особу та громадянство.

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Він пояснив, що в Генпрокуратурі визнають подвійне громадянство режисера, але на правових підставах і в рамках справи вони його представляють громадянином Росії, без урахування українського громадянства.

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Адвокат зазначив, що захист буде і надалі наполягати на українському громадянстві Сенцова і на відсутності юридичних фактів говорити про громадянство Росії.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий ФСБ в анексованому Криму, а потім переправлений у СІЗО Москви. Його звинувачують у підготовці терактів. 26 грудня Лефортовський суд Москви продовжив до 11 квітня 2015 року термін утримання під вартою Сенцова.