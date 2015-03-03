СБУ: екс-міністр освіти Табачник вже залишив межі України

Про це в ефірі телеканалу "24" розповів керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"Я хотів би, щоб ми так боляче не реагували на приїзд або від'їзд чиновників. Приїхав він один раз - ще раз приїде. Так сталося, що він приїхав і одразу ж іншою стороною виїхав з України у Білорусь, звідти - в Москву, а звідти - знову в Ізраїль", - зазначив Василь Вовк.

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Він додав, що Дмитро Табачник залишив Україну через день після приїзду. Розшукових заходів відносно нього не було, адже він не перебуває у розшуку. Василь Вовк запевнив, що приліт колишнього чиновника контролювався.

"У нас є кілька кримінальних проваджень, у яких досліджуються обставини діяльності Міністерства науки, яке очолював свого часу Дмитро Табачник", - підкреслив представник СБУ.

Він зазначив, що Генпрокуратура орієнтується, "коли і що пред'явити Дмитру Табачнику, коли є достатньо доказів, щоб це не була проста формальність, а щоб це була серйозна робота по пред'явленню підозри і по розслідуванню до кінця, аж до судового розгляду".

"Я не готовий вам сказати, на якій стадії в Генеральній прокуратурі знаходиться кримінальне провадження щодо посадових осіб, в тому числі і Дмитра Табачника", - сказав Василь Вовк.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Дмитро Табачник прилітавв Україну, ймовірно, на похорон колишнього соратника Михайла Чечетова.