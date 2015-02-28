Екс-міністр освіти Табачник прилетів в Україну з Ізраїлю (фото)

В аеропорту Бориспіль був помічений колишній міністр освіти України Дмитро Табачник.

Про це повідомив радник міністра МВС, народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці на Facebook.

"Мій товариш Володимир Петренко, вилітаючи з Тель-Авіва запеленгував колишнього міністра освіти Дмитра Табачника. Він тільки що приземлився в Україні, в аеропорту Бориспіль, мабуть для того щоб здатися на гарячому і полегшити свою душу правдивими показаннями", - написав він.

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Геращенко заявив, що всі компетентні організації в курсі прильоту Дмитра Табачника.

"За його витівки в бутність міністром освіти, були заведені кримінальні провадження в СБУ (щодо розкрадань на завищення цін на закупівлю підручників) і в ГПУ щодо махінацій з власністю Міністерства освіти", - нагадав політик.