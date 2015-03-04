Підняті на поверхню і госпіталізовані 16 гірників шахти ім. Засядька

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної держадміністрації. "В результаті вибуху метану на шахті ім. Засядька в Донецьку сьогодні о 5.30 загинув один гірник. У лікарні доставлено 16 осіб. Зараз доля 32 шахтарів залишається невідомою", - йдеться в повідомленні.

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Між тим, як повідомив на своїй сторінці у соцмережі голова конфедерації вільних профспілок Михайло Волынець, "зараз п'ятеро з них перебувають в опіковому центрі, двоє - в травматології, дев'ятеро - в лікарні профзахворювань. Один гірник знайдений без ознак життя", - написав він.

За даними Михайла Волинця, в даний час доля 32 гірників невідома, 24 з них - з ділянки №2, 6 - з дільниці прохідницьких робіт, 1 - з МДО (монтаж-демонтаж обладнання), 1 - з ГКР (гірничо-капітальних робіт). Силами гірничорятувальних загонів окупованих територій ведуться аварійно-рятувальні роботи.

Михайло Волынець зазначив, що українські рятувальники готові були надати допомогу, але від керівництва так званої "ДНР" отримали відмову. "Нічого дивного в цьому немає, адже там, де вбивають людей тисячами, доля кількох десятків мало кого цікавить з тамтешніх керівників", - написав він.

Всього під час вибуху під землею знаходилися 230 шахтарів.