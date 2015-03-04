На шахті ім. Засядька підтверджена загибель однієї людини, ще 32 шукають - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на засіданні парламенту.

Він уточнив, що наразі підтверджена загибель однієї людини, доля 32 залишається невідомою. "Їх шукають", - сказав спікер Ради.

Раніше, на відкритті засідання Ради, Гройсман повідомив, що внаслідок вибуху загинули 32 людини.

"Сьогодні вранці сталася трагедія на шахті імені Засядька. Є жертви. На даний момент - 32 людини", - сказав він і попросив депутатів вшанувати пам'ять загиблих.

Водночас на сайті Донецької обласної держадміністрації повідомляється, що станом на 9.30 4 березня внаслідок вибуху на шахті одна людина загинула, шестеро дістали опікові травми різного ступеня тяжкості. Ще 43 гірники перебувають у недосяжній зоні.

Читайте такожЗМІ: В результаті вибуху на шахті імені Засядька загинули понад 30 осіб

За інформацією ОДА, під землею, на глибині 1200 метрів, перебувало 50 людей. Пошкоджені дві прохідницькі ділянки і одна ділянка з видобутку вугілля.

Причому керівник прес-служби Держслужби з надзвичайних ситуацій України Наталія Бистра повідомила УНІАН, що станом на 9.00 внаслідок аварії одна людина загинула, 14 травмовані. У шахті залишаються 32 шахтарі. Бистра зазначила, що дані є попередніми, оскільки шахта розташована на непідконтрольній Україні території.

Раніше УНІАН також повідомляв, що у Донецьку на шахті імені Засядька стався вибух, доля 47 шахтарів невідома.

Довідка УНІАН. «Шахта ім. Засядька» є одним із найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) та організація орендарів шахти (83,43% акцій).